Халеп не сыграет на US Open. Из топ-10 на турнире будет всего четыре теннисистки

Вторая ракетка мира объявила, что в этом году не сыграет на US Open.

«Взвесив все факторы и учтя исключительные обстоятельства, сложившиеся в данный момент, я решила, что в этом году не поеду в Нью-Йорк.

Я всегда говорила, что здоровье при принятии решения будет стоять на первом месте, поэтому я предпочту остаться и тренироваться в Европе», – написала Халеп.

Румынка стала шестой теннисисткой топ-10, снявшейся с турнира. Ранее это сделали Эшли Барти (1), Элина Свитолина (5), Бьянка Андрееску (6), Кики Бертенс (7) и Белинда Бенчич (8).

Играть в США будут только Каролина Плишкова (3), София Кенин (4), Серена Уильямс (9) и Наоми Осака (10).

Всего Халеп – 21-я теннисистка, снявшаяся с US Open.

Турнир начнется 31 августа.

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