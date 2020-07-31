«Ман Сити» не собирается увольнять Гвардиолу, несмотря на вылет из ЛЧ от «Лиона», и хочет продлить с ним контракт

Главный тренер сохраняет поддержку руководства клуба, несмотря на неудачное завершение сезона-2019/20.

Как пишет The Telegraph, «Сити» не планирует увольнять 49-летнего специалиста, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Лиона» (1:3).

Более того, клуб хочет продлить контракт с Гвардиолой, чтобы избежать неопределенности. Срок действующего соглашения испанца с «горожанами» истекает в 2021 году.

По данным источника, вылет из Лиги чемпионов не изменит трансферную стратегию «Манчестер Сити». Планируется, что команда сделает еще несколько приобретений, а некоторые игроки уйдут.

Гвардиола работает с «Сити» с 2016 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Англии, один раз победил в Кубке страны, а также трижды взял Кубок английской лиги.