Заявления Федуна о судействе рассмотрит Комитет по этике. В него обратился генсек РФС

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что обратился в Комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть слова председателя совета директоров «Спартака» касательно судейства.

«После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров.

Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – заявил Алаев.

Федун заявил, что «Спартак» не снимется с РПЛ. Но пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли»

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно