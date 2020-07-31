Заявления Федуна о судействе рассмотрит Комитет по этике. В него обратился генсек РФС

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС судьи Комитет по этике Александр Алаев Футбол

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что обратился в Комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть слова председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна касательно судейства.

«После получения результатов я обратился в Комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания Председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров.

Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров», – заявил Алаев.

Федун заявил, что «Спартак» не снимется с РПЛ. Но пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли»

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно

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