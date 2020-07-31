Агент Миранчука подтвердил, что «Аталанта» и «Локо» обсуждают трансфер

, агент полузащитника , прокомментировал информацию о переговорах с «Аталантой».

«Последнее время в медийном пространстве публикуется много фэйков, нездоровых и воспаленных фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента – Алексея Миранчука.

Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.

На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера.

Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Леша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», – сказал Шпинев.

Ранее сообщалось, что бергамаски предложат за Миранчука 14-15 млн евро, а сам игрок получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро.