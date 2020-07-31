Самюэль Это’О: «Если Месси уйдет, «Барсе» придется сменить название. «Барселона» – это Лео»

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Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О поделился мыслями о возможном уходе из каталонского клуба нападающего Лионеля Месси.

«Если Месси решит уйти, придется сменить название клуба. Нужно сделать все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне». 

«Барселона» – это Месси. Я хочу, чтобы «Барса» вернулась и мечтала об успехах в следующем сезоне. Надеюсь, что руководство будет принимать решения на благо клуба», – сказал Это’О в интервью Sportia.

Месси постоянно уходит из «Барсы», но потом успокаивается и заключает новый контракт

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман

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