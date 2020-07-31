«Аталанта» даст за Миранчука 14-15 млн евро. Он получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Аталанте».

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, сегодня гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе должен поговорить с руководителями «Аталанты» по поводу трансфера Миранчука.

Сегодня или завтра в московский клуб должно поступить предложение от итальянской стороны, которая готова заплатить за Миранчука 14-15 млн евро.

По данным источника, 24-летний россиянин получит в «Аталанте» контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро в год без учета бонусов за личные достижения. Таким образом, Миранчук станет одним из самых высокооплачиваемых игроков бергамасков.

При этом позиция игрока по вопросу перехода поменялась: теперь он относится к варианту с «Аталантой» заинтересованно, поскольку считает, что этот клуб может стать трамплином для последующего перехода в «Милан», «Интер» или «Ювентус».

Ранее появилась информация о том, что «Милан» готов предложить за Миранчука 10-15 млн евро.

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)