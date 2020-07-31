Мещеряков о Рассказове: «Я сейчас занимаюсь переходом Месси, он согласился на снижение зарплаты»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Рассказов Анатолий Мещеряков Р-Спорт Футбол

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

«Кто такой Коля Рассказов? Футболист «Спартака»? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в «Спартаке»?

Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», – заявил Мещеряков.

«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро

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