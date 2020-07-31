Еськова пока не будут назначать на матчи. Кашшаи и Калошин сохранили свои посты (Василий Конов)

Алексей Еськов, работавший видеоассистентом арбитра на матче РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), в ближайшее время не получит назначений на игры, сообщает журналист Василий Конов.
«По моей информации, Еськов избежал наказания, но назначений пока не получает.
Калошин и Кашшаи на данный момент свои позиции сохранили», – написал Конов в своем-телеграм канале.
Ранее стало известно, что главного судью матча Василия Казарцева отстранили на неопределенное время.
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