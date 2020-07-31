Еськова пока не будут назначать на матчи. Кашшаи и Калошин сохранили свои посты (Василий Конов)

, работавший видеоассистентом арбитра на матче РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), в ближайшее время не получит назначений на игры, сообщает журналист .

«По моей информации, Еськов избежал наказания, но назначений пока не получает.

Калошин и Кашшаи на данный момент свои позиции сохранили», – написал Конов в своем-телеграм канале.

Ранее стало известно, что главного судью матча Василия Казарцева отстранили на неопределенное время.

Федун заявил, что «Спартак» не снимется с РПЛ. Но пригрозил уходом команды с поля «в случае судейской травли»

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно