«Милан» предложит за Алексея Миранчука 10-15 млн евро

хочет приобрести полузащитника «Локомотива» .

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини намерен еще раз попытаться подписать россиянина. Сделка оценивается в 10-15 млн евро, сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport.

Также на Миранчука претендует , которая видит в нем замену для полузащитника Йосипа Иличича.

Ранее сообщалось, что Миранчук не в восторге от варианта с «Аталантой». Он хочет перейти в более именитый клуб – в «Милан» или «Ювентус».

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)