Лайнсмен Петросян не сможет работать на матче «Зенит» – ЦСКА из-за травмы. Ранее на игре заменили инспектора

Ассистент главного арбитра Арам Петросян получил травму на тренировке.

У него диагностирован частичный разрыв икроножной мышцы правой голени, из-за чего он не сможет работать на матче 3-го тура чемпионата России между и .

В сообщили, что вместо него на матч назначен Алексей Ширяев. Таким образом, полный состав представителей судейского корпуса выглядит так: судья – ; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – ; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

Стоит отметить, что ранее из-за сомнительного теста на коронавирус был заменен инспектор этого матча. Вместо Юрия Чеботарева назначили Эдуарда Малого.