Лайнсмен Петросян не сможет работать на матче «Зенит» – ЦСКА из-за травмы. Ранее на игре заменили инспектора

Ассистент главного арбитра Арам Петросян получил травму на тренировке.
У него диагностирован частичный разрыв икроножной мышцы правой голени, из-за чего он не сможет работать на матче 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».
В РФС сообщили, что вместо него на матч назначен Алексей Ширяев. Таким образом, полный состав представителей судейского корпуса выглядит так: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.
Стоит отметить, что ранее из-за сомнительного теста на коронавирус был заменен инспектор этого матча. Вместо Юрия Чеботарева назначили Эдуарда Малого.