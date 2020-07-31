Лайнсмен Петросян не сможет работать на матче «Зенит» – ЦСКА из-за травмы. Ранее на игре заменили инспектора

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы РФС судьи Эдуард Малый Виталий Мешков Алексей Ширяев Алексей Сухой Арам Петросян Футбол

Ассистент главного арбитра Арам Петросян получил травму на тренировке.

У него диагностирован частичный разрыв икроножной мышцы правой голени, из-за чего он не сможет работать на матче 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

В РФС сообщили, что вместо него на матч назначен Алексей Ширяев. Таким образом, полный состав представителей судейского корпуса выглядит так: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

Стоит отметить, что ранее из-за сомнительного теста на коронавирус был заменен инспектор этого матча. Вместо Юрия Чеботарева назначили Эдуарда Малого.

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