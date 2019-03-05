Роднина о протестах в Беларуси: «Была одна жертва, без множественного числа. С беспорядками, которые творятся в Европе и Америке, это не сравнится»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о массовых протестах в Беларуси, которые начались после выборов президента.

Накануне в Минске прошли митинги как против действующего главы государства , так и в его поддержку.

«Белорусы выясняют, как им дальше жить. Это их суверенное право! Что касается беспорядков, то их не так много! Скажем честно, это было в первые дни.

Но то, что было вчера... Все вместе взялись за голову! И те, кто на одной стороне, и те, кто на другой стороне. Все прошло мирно, и мне кажется, убедительно.

Жертвы? Была одна жертва, давайте говорить без множественного числа! Но, наверное, это всех охладило.

По крайней мере, с беспорядками, которые творятся в Европе и Америке – это не сравнится», – заявила Роднина.

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