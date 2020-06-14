«Бавария» хочет подписать Упамекано следующим летом. За защитником «Лейпцига» следит и «Арсенал»

Защитник может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Sky Sports, переходу 21-летнего француза в мюнхенский клуб не помешает и тот факт, что совсем недавно он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года.

Также за прогрессом Упамекано следит лондонский , об интересе которого к игроку сообщалось ранее.

В этом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Атлетико» (2:1).