«Бавария» хочет подписать Упамекано следующим летом. За защитником «Лейпцига» следит и «Арсенал»

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в «Баварии».
Как сообщает Sky Sports, переходу 21-летнего француза в мюнхенский клуб не помешает и тот факт, что совсем недавно он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2023 года.
Также за прогрессом Упамекано следит лондонский «Арсенал», об интересе которого к игроку сообщалось ранее.
В этом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу. Он был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Атлетико» (2:1).