Бартомеу хочет вернуть Неймара. «Барса» готова предложить Гризманна и 50-60 млн евро

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В «Барселоне» вернулись к мысли о возвращении нападающего Неймара из «ПСЖ».

Как пишет Diario Sport, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил изменить трансферные планы. Он хочет добиться немедленных изменений в игре команды и настроениях вокруг нее.

Месяц назад «Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ» из-за его высокой цены и переключилась на подписание Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Сейчас «Барселона» попытается убедить «ПСЖ» согласиться на включение Антуана Гризманна в сделку по Неймару. В Каталонии считают, что такое предложение с доплатой в размере 50-60 млн евро заинтересует парижан. Особенно в случае, если бразилец надавит на клуб и выразит желание вернуться в «Барсу».

Также в руководстве каталонского клуба полагают, что Гризманн даст согласие на трансфер, видя, как он перестал попадать в стартовый состав.

Кроме того, Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение болельщиков к нынешнему руководству клуба.

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