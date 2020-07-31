Инспектор Чеботарев, замененный на матче «Зенит» – ЦСКА: «Признаков коронавируса нет. Просто позвонили и сказали, что тест сомнительный»

Инспектор Юрий Чеботарев, который не будет работать на матче «Зенита» и ЦСКА из-за сомнительного теста на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.
«Чувствую себя хорошо, никаких признаков коронавируса у меня нет. Ни температуры, ни кашля, ни других признаков. Обоняние в порядке.
Просто я пошел сдавать тест, а вчера мне позвонили и сказали, что результат сомнительный, поэтому его отправили на доработку. Вскоре должен прийти ответ.
Завтра я еще сделаю КТ легких. Жаль, что сложилась такая ситуация, очень интересный матч меня ждал с профессиональной точки зрения, но я вынужден его пропустить», – сказал Чеботарев.
Напомним, что Чеботарева заменили на Эдуарда Малого. Кроме того, игру из-за травмы пропустит ассистент главного судьи Арам Петросян.