В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года – 9 теннисисток. Осака и Серена заработали больше $30 млн

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года. Первые девять мест в десятке лучших заняли теннисистки:

Наоми Осака – 37,4 млн долларов (3,4 – призовые, 34 – контракты); – 36 млн (4 – призовые, 32 – контракты); Эшли Барти – 13,1 млн (10,1 – призовые, 3 – контракты); – 10,9 млн (6,9 – призовые, 4 – контракты); Бьянка Андрееску – 8,9 млн (4,9 – призовые, 4 – контракты); – 6,6 млн (2,1 – призовые, 4,5 – контракты); – 6,4 млн (5,4 – призовые, 1 – контракты); София Кенин – 5,8 млн (4,8 – призовые, 1 – контракты); – 5,3 млн (1,3 – призовые, 4 – контракты).

Десятое место заняла футболистка Алекс Морган, заработавшая 4,6 млн долларов.

Наоми Осака заработала $37,4 млн за год. В женском спорте так много не получали даже Шарапова и Серена

Теннис – лучший спорт для женщин: больше всего денег и почти равноправие