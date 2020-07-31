Руководство «Барсы» выбрало Кумана. Его назначат на этой неделе

Стало известно, кто будет новым тренером «Барселоны».
Так, по данным The Guardian, уже на этой неделе на этот пост назначат Роналда Кумана. Именно его кандидатуру выбрало руководство «Барсы».
Отмечается, что приоритетом для Жозепа Бартомеу был Маурисио Почеттино, однако некоторые члены совета директоров скептически отнеслись к его кандидатуре из-за его ранних заявлений о нежелании работать в «Барселоне».
Информацию о назначении Кумана подтвердил журналист ESPN Мойсес Льоренс. Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» отправит в отставку Кике Сетьена и Эрика Абидаля, однако официальных сведений об этом пока нет.
Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году.
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