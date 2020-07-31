Руководство «Барсы» выбрало Кумана. Его назначат на этой неделе

Стало известно, кто будет новым тренером «Барселоны».

Так, по данным The Guardian, уже на этой неделе на этот пост назначат . Именно его кандидатуру выбрало руководство «Барсы».

Отмечается, что приоритетом для Жозепа Бартомеу был Маурисио Почеттино, однако некоторые члены совета директоров скептически отнеслись к его кандидатуре из-за его ранних заявлений о нежелании работать в «Барселоне».

Информацию о назначении Кумана подтвердил журналист ESPN Мойсес Льоренс. Напомним, ранее сообщалось, что отправит в отставку и , однако официальных сведений об этом пока нет.

Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году.

Куман подпишет с «Барсой» контракт на 2 года. Стороны близки к договоренности