«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может покинуть клуб.
22-летним игроком интересуются «Локомотив» и «Динамо», утверждает «Спорт-Экспресс».
Железнодорожники уже контактировали со «Спартаком» о возможном трансфере. Красно-белые готовы продать Рассказова за 4 млн евро.
«Локомотив» взял паузу в переговорах, так как срок контракта Рассказова истечет в 2021 году, и с января 2021-го его можно будет подписать бесплатно.
В прошлом сезоне РПЛ Рассказов провел 20 матчей. В нынешнем сезоне игрок не выходил на поле.