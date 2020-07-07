«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро

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Защитник «Спартака» Николай Рассказов может покинуть клуб.

22-летним игроком интересуются «Локомотив» и «Динамо», утверждает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники уже контактировали со «Спартаком» о возможном трансфере. Красно-белые готовы продать Рассказова за 4 млн евро.

«Локомотив» взял паузу в переговорах, так как срок контракта Рассказова истечет в 2021 году, и с января 2021-го его можно будет подписать бесплатно.

В прошлом сезоне РПЛ Рассказов провел 20 матчей. В нынешнем сезоне игрок не выходил на поле.

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