«Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро

Защитник может покинуть клуб.

22-летним игроком интересуются и , утверждает «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники уже контактировали со «Спартаком» о возможном трансфере. Красно-белые готовы продать Рассказова за 4 млн евро.

«Локомотив» взял паузу в переговорах, так как срок контракта Рассказова истечет в 2021 году, и с января 2021-го его можно будет подписать бесплатно.

В прошлом сезоне РПЛ Рассказов провел 20 матчей. В нынешнем сезоне игрок не выходил на поле.