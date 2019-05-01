Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Каролина» против «Бостона»

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Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Коламбус – Тампа-Бэй
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Аризона – Колорадо
Дата проведения
18 августа, 00.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Каролина – Бостон
Дата проведения
18 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Ванкувер – Сент-Луис
Дата проведения
18 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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