Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко, «Химки» уволили Юрана, «Зенит» продлил Жиркова и Кержакова, РПЛ без переносов, «ПСЖ» опять выиграл все во Франции и другие новости утра

1. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Тутберидзе сообщила, что Косторная перешла в группу Евгения Плющенко, а сама спортсменка отказалась от комментариев. Плющенко заявил, что фигуристка захотела перейти к нему две недели назад, а ранее они не были знакомы, тогда как Тутберидзе говорила о майской договоренности. Пишут, что основная причина перехода – возможность при содействии Плющенко подписать рекламный контракт.

2. В «Химках» продолжается дичь: клуб, который 15 раз менял решение по поводу РПЛ, уволил главного тренера Сергея Юрана. Юран бомбанул и заявил, что его отставка – указание от «Спартака» и лично Шамиля Газизова. Новый спартаковский гендиректор в ответ отшутился про Гвардиолу и Зинченко.

Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сообщил, что не получал указаний от красно-белых, министр спорта Подмосковья Роман Терюшков также опроверг, что говорил Юрану про отставку из-за «Спартака». По словам Зайцева, Юран просто захотел больше денег. Сам тренер с этим не согласен, назвал историю «полным бепределом» и собрался звонить Федуну.

Пишут, что «Химки» могут возглавить Гунько (он сказал, что сидит дома с детьми), Пилипчук или Рашид Рахимов, который, кстати, в четверг заглядывал в офис «Спартака».

3. Защитник Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год. Также питерцы подписали новое соглашение с Михаилом Кержаковым по схеме «1+1».

«Локомотив» тоже хорош: сохранил Бориса Ротенберга еще на год.

4. Трансферные новости. «Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена минимум за 50 млн евро. Хетаг Хосонов отправился в «Аланию» из ЦСКА. В «Крылья Советов» перешли 7 игроков «Чертаново».

Ригони и Маммана, вероятно, перейдут из «Зенита» в «Сочи». «Спартак» интересуется защитником «Страсбура» Кенни Лала. Бекао близок к возвращению в ЦСКА. Армейцы предложили 6-8 млн евро, «Удинезе» хочет 10.

«Зенит» предлагает Кузяеву 2 млн евро в год, но вариант с «Валенсией» актуален: его туда пытается устроить бывший вице-президент «Монако» Васильев. «Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука за 18 млн евро, посчитав цену завышенной. ЦСКА предложил 5 млн евро за хавбека «Архентинос Хуниорс» Веру, аргентинский клуб хочет десятку.

А вот «Барса» никого не купит, если не продаст ненужных игроков: у клуба нет денег.

5. Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов игр из-за коронавируса с нового сезона.

6. РПЛ опубликовала расписание первых шести туров чемпионата России сезона-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют 19 августа, «Локо» и «Краснодар» – 15-го.

7. Нападающий Александр Кокорин в «Спартаке» будет играть под 9-м номером. В минувшем сезоне под ним выступал Мирзов.

8. «ПСЖ» в 9-й раз взял Кубок французской лиги, победив «Лион» по пенальти. Парижане выиграли все 4 домашних трофея в 4-й раз за 6 последних сезонов.

9. «Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes.

10. НБА. «Портленд» в овертайме дожал «Мемфис», «Милуоки» одержал победу над «Бостоном» и другие результаты.

11. Немного красоты. «Барселона» представила черную выездную форму на сезон-2020/21. «Реал» тоже показал новую форму, в розовом гостевом комплекте команда сыграет с «Сити». Что еще? Выездная от «Атлетико», комплект «Краснодара» и крутое решение от «Шальке» с картой города на гостевой футболке.

12. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор намекнул на возвращение в ММА и принял вызов Хамзата Чимаева. Кроме того, Конор поднялся на 4-е место в обновленном рейтинге UFC, Забит Магомедшарипов опустился на одну строчку.

13. «Вашингтон» и Александр Овечкин не будут обсуждать новый контракт до завершения сезона.

14. Появилась информация, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может перейти в сборную Беларуси. Ее муж отреагировал на новость, предложив журналисту «перестать пить в рабочее время». Менеджер спортсменки сказала, что это фэйк.

15. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду купил Bugatti Centodieci за 8 млн евро после победы в Серии А. Таких машин будет всего 10. Ранее форвард приобрел яхту за 6 млн евро.

16. Заседание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева перенесено на 3 августа.

Цитаты дня.

Михаил Воробьев о русских: «Американцы нас боятся. Думают, мы бешеные. Я им говорил: «Мы пешком через океан перейдем, если захотим»

Алексей Попов: «Зенит» – это админресурс, большие деньги и лучшие игроки страны. Помощь судей будет всегда»

Эвандер Кэйн о расизме: «НХЛ не поддерживает чернокожих игроков и валит все в одну кучу с ЛГБТ и правами женщин»

Дзюба о стычке с Соболевым: «Он некрасиво ведет себя на поле. Очень много позволяет себе. В хоккее молчали бы такие персонажи»

Карпин о медрегламенте РПЛ: «Делайте одинаковые правила. 14 млн болеет в мире. Песков болел, Мишустин. Мы виноваты, что ли?»

Ракицкий о словах Федуна после матча Кубка: «Кричащие на «Зенит» проявляют слабость. Нападение на нас вне поля не поможет»

Хамзат Чимаев: «Я могу разбить Конора, Диаса и Масвидаля в одну ночь»

Артем Дзюба: «Хочу стать трехкратным чемпионом подряд, как Майкл Джордан»