«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука за 18 млн евро, посчитав цену завышенной

Теги Локомотив Парма премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Парма» отказалась подписывать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Calciomercato.com, представители Миранчука предложили хавбека «Парме», однако в итальянском клубе посчитали цену в 18 млн евро завышенной и отказались его покупать.

Ранее сообщалось, что интерес к россиянину проявляют «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». Хавбек хочет зарабатывать не менее двух млн евро в год.

В этом сезоне Миранчук провел 27 матчей за «Локо» в РПЛ, забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.

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