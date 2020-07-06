«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука за 18 млн евро, посчитав цену завышенной

отказалась подписывать полузащитника .

Как сообщает Calciomercato.com, представители Миранчука предложили хавбека «Парме», однако в итальянском клубе посчитали цену в 18 млн евро завышенной и отказались его покупать.

Ранее сообщалось, что интерес к россиянину проявляют «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта». Хавбек хочет зарабатывать не менее двух млн евро в год.

В этом сезоне Миранчук провел 27 матчей за «Локо» в , забил 12 мячей и сделал 5 голевых передач.