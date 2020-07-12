Карпин о медрегламенте РПЛ: «Делайте одинаковые правила. 14 млн болеет в мире. Песков болел, Мишустин. Мы виноваты, что ли?»

Главный тренер в беседе с раскритиковал медицинский регламент .

– Отношение к Байрамяну нормальное? Коллектив не разочаровался в нем?

– Абсолютно нормальное. Да он-то здесь при чем? 14 миллионов болеет в мире. У нас Песков болел, Мишустин болел, еще кто-то. Ее и называют пандемией, не эпидемией. Ты сейчас сидишь, можешь быть больной. Или я.

Мы летали в Оренбург, в Казань? Да. На чартере? Да. В отелях, где мы жили, были только мы? Да.

– Так чемпионат России не проводить, что ли?

– Другие правила сделайте, одинаковые для всех, и все. Если можно человека с положительным тестом отправлять домой, а остальные, здоровые, играют – окей.

– Это же решение не РФС, а Роспотребнадзора.

– (Отрицательно качает пальцем). Это регламент РФС. Было такое – должны подчиняться требованиям Роспотребнадзора. Тогда разговаривайте с Роспотребнадзором.

– Они не могут договориться.

– Ну тогда не проводите, раз не можете! Почему во всех странах договариваются, а у нас не могут? Если не можете, тогда и не проводите. Ну окей, значит, не играем. Мы, что ли, виноваты?

Они [случаи заражения] будут, следующий сезон будет такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Так же будут зараженные.

Они сейчас есть в каждой команде. Просто потом говорят: «В списке игроков, заявленных на эту игру, у всех тесты отрицательные». А у тех, кто не заявлен на эту игру? У них что? «Они не контактировали». То есть они тренировались каждый день, но они не контактировали. Бред.

– Так в «Уфе» происходит.

– Но это бред, – заявил Карпин.

Карпин прав: у нас Роспотребнадзор-чемпионат