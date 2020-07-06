«Спартак» интересуется защитником «Страсбура» Кенни Лала (Le10Sport)

Защитник может продолжить карьеру в России.

По информации Le10Sport, в приобретении 28-летнего игрока заинтересован «Спартак».

Московский клуб пока не делал официального предложения, но намерен осуществить сделку.

«Страсбур» готов выслушать предложения по французу.

Помимо , в приглашении игрока заинтересованы и лично главный тренер Андре-Виллаш Боаш, а также .

Срок действующего контракта Кенни со «Страсбуром» истекает в 2021 году.

В сезоне-2019/20 Кенни провел за команду 25 матчей в Лиге 1, забил два мяча и сделал один ассист.