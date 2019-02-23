Этери Тутберидзе: «Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае»

Тренер по фигурному катанию сообщила, что чемпионка Европы Алена Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона .

«К Плющенко. Договорились еще в мае», – ответила Тутберидзе на вопрос подписчика о новом тренере фигуристки.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров .

Включайте наше шоу: пока мы думали про возвращение Загитовой, Косторная ушла от Тутберидзе

Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга