Этери Тутберидзе: «Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы Алена Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«К Плющенко. Договорились еще в мае», – ответила Тутберидзе на вопрос подписчика о новом тренере фигуристки.
Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
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Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга