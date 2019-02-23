Этери Тутберидзе: «Косторная ушла к Плющенко. Договорились еще в мае»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы Алена Косторная перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«К Плющенко. Договорились еще в мае», – ответила Тутберидзе на вопрос подписчика о новом тренере фигуристки.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

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Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга

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