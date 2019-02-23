Евгений Плющенко: «Косторная сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад. До этого мы даже не были знакомы»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной в его школу.

«Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в «Ангелах Плющенко» под моим руководством и руководством . До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно.

Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду.

Каких-то конкретных пожеланий у нее не было – она просто хотела тренироваться, готовиться к , она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя – у меня есть возможность это делать и я не скупердяй», – рассказал Плющенко.

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Я мечтал, чтобы Тутберидзе и Косторная поссорились. Алена противоречила всей системе Этери, у нее там не было будущего