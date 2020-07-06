Заседание по пересмотру дела Кокорина и Мамаева перенесено на 3 августа

Заседание по пересмотру приговора форварду и полузащитнику Павлу Мамаеву в Мосгорсуде перенесено на 3 августа.

Ранее сообщалось, что футболисты прибыли в суд на сегодняшнее заседание.

Адвокат Игорь Бушманов некоторое время назад сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии, Мамаева – к полутора годам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

«Кокорин и Мамаев могут получить самую крупную компенсацию в истории России». Адвокат о пересмотре дела футболистов