«Вашингтон» и Овечкин не будут обсуждать новый контракт до завершения сезона

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что не будет вести переговоры с Александром Овечкиным о новом контракте до завершения текущего сезона.
«Мы дождемся окончания плей-офф, а потом посмотрим, что у нас получится. Ведь все постоянно меняется.
Не думаю, что здесь можно что-то предсказать. Мы подождем, дадим оценку в конце сезона, после чего примем решение», – заявил Маклеллан.
Через год у россиянина закончится 13-летний контракт, подписанный с «Кэпиталс» в 2008 году.
За «Вашингтон» Овечкин провел 1152 матча в НХЛ и набрал 1278 (706+572) очков.