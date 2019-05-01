«Вашингтон» и Овечкин не будут обсуждать новый контракт до завершения сезона

Генеральный менеджер «Вашингтона» сообщил, что не будет вести переговоры с о новом контракте до завершения текущего сезона.

«Мы дождемся окончания плей-офф, а потом посмотрим, что у нас получится. Ведь все постоянно меняется.

Не думаю, что здесь можно что-то предсказать. Мы подождем, дадим оценку в конце сезона, после чего примем решение», – заявил Маклеллан.

Через год у россиянина закончится 13-летний контракт, подписанный с «Кэпиталс» в 2008 году.

За Овечкин провел 1152 матча в и набрал 1278 (706+572) очков.