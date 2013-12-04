НБА. «Портленд» одолел «Мемфис», «Милуоки» играет с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
В рамках регулярного чемпионата «Портленд» в овертайме дожал «Мемфис», «Милуоки» играет с «Бостоном», «Даллас» – с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 июля, 21.30, «HP Field House »
- Бруклин
- Леверт (17 + 7 передач), Харрис (14), Аллен (14), Томас (6), Чиозза (2) – старт; Луваву-Кабарро (24), Т. Джонсон (11), Холл (8), Мартин (7), Куруц (7), Муса (5), Темпл (3), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 31 июля, 23.00, «VISA Athletic Center»
- Вашингтон
- Хачимура (21 + 8 подборов + 5 потерь), Браун (15), Напьер (12), Брайант (10 + 7 подборов), Бонга (9) – старт; Робинсон (20), Смит (17 + 7 передач), Грант (5), Вагнер (2), Уильямс (1), Скофилд (0).
- Дата проведения
- 31 июля, 23.00, «The Arena (WWOS)»
- Портленд
- Макколлум (33 + 6 передач), Лиллард (29 + 9 передач), Энтони (21 + 7 подборов + 5 потерь), Нуркич (18 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Коллинз (7 + 9 подборов) – старт; Трент (17), Хезоня (8), Уайтсайд (7).
- Мемфис
- Джарен Джексон (33), Морэнт (22 + 11 передач), Валанчюнас (16), Брукс (15), Андерсон (4) – старт; Кларк (21 + 7 подборов), Джош Джексон (8), Мелтон (7), Аллен (5), Толливер (4).
- Дата проведения
- 1 августа, 01.30, «HP Field House »
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (16 + 10 подборов), Миддлтон (15), Ильясова (7), Мэттьюз (6), Дивинченцо (5), Б. Лопес (5), Хилл (4), Браун (3), Корвер (3), Уилсон (0), Р. Лопес (0).
- Бостон
- Смарт (12), Хэйворд (11), Уокер (10), Браун (9), Уонамейкер (8), Тайс (5), Тейтум (3), Г. Уильямс (0), Оджелей (0), Кантер (0).
- Дата проведения
- 1 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
- Сакраменто
- Фокс (0), Богданович (0), Барнс (0), Бьелица (0), Холмс (0).
- Дата проведения
- 1 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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