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    НБА. «Портленд» одолел «Мемфис», «Милуоки» играет с «Бостоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Хьюстон Мемфис Милуоки Бруклин Орландо Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    В рамках регулярного чемпионата «Портленд» в овертайме дожал «Мемфис», «Милуоки» играет с «Бостоном», «Даллас» – с «Хьюстоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Орландо 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17)
    Дата проведения
    31 июля, 21.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Бруклин
    Леверт (17 + 7 передач), Харрис (14), Аллен (14), Томас (6), Чиозза (2) – старт; Луваву-Кабарро (24), Т. Джонсон (11), Холл (8), Мартин (7), Куруц (7), Муса (5), Темпл (3), Андерсон (0).
    Орландо
    Фурнье (24), Вучевич (22 + 7 подборов), Огастин (11), Гордон (10 + 11 подборов), Эннис (8) – старт; Айзек (16), Берч (12), Фульц (8 + 6 передач), Росс (8), Картер-Уильямс (6), Кларк (3), Фрэйзер (0), Бамба (0).

    Вашингтон – Финикс 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36)
    Дата проведения
    31 июля, 23.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Хачимура (21 + 8 подборов + 5 потерь), Браун (15), Напьер (12), Брайант (10 + 7 подборов), Бонга (9) – старт; Робинсон (20), Смит (17 + 7 передач), Грант (5), Вагнер (2), Уильямс (1), Скофилд (0).
    Финикс
    Букер (27 + 5 потерь), Эйтон (24 + 12 подборов), Рубио (15 + 9 передач), Бриджес (13), К. Джонсон (12) – старт; Шарич (16), Пэйн (9), Картер (7), Камински (2).

    Портленд – Мемфис 140:135 OT (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11)
    Дата проведения
    31 июля, 23.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча
    Портленд
    Макколлум (33 + 6 передач), Лиллард (29 + 9 передач), Энтони (21 + 7 подборов + 5 потерь), Нуркич (18 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Коллинз (7 + 9 подборов) – старт; Трент (17), Хезоня (8), Уайтсайд (7).
    Мемфис
    Джарен Джексон (33), Морэнт (22 + 11 передач), Валанчюнас (16), Брукс (15), Андерсон (4) – старт; Кларк (21 + 7 подборов), Джош Джексон (8), Мелтон (7), Аллен (5), Толливер (4).

    Милуоки – Бостон 71:67 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (16 + 10 подборов), Миддлтон (15), Ильясова (7), Мэттьюз (6), Дивинченцо (5), Б. Лопес (5), Хилл (4), Браун (3), Корвер (3), Уилсон (0), Р. Лопес (0).
    Бостон
    Смарт (12), Хэйворд (11), Уокер (10), Браун (9), Уонамейкер (8), Тайс (5), Тейтум (3), Г. Уильямс (0), Оджелей (0), Кантер (0).

    Сан-Антонио – Сакраменто 13:15 (1 четверть)
    Дата проведения
    1 августа, 03.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Мюррей (0), Уайт (0), Уокер (0), Дерозан (0), Пелтль (0).
    Сакраменто
    Фокс (0), Богданович (0), Барнс (0), Бьелица (0), Холмс (0).

    Даллас – Хьюстон
    Дата проведения
    1 августа, 04.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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