Михаил Воробьев о русских: «Американцы нас боятся. Думают, мы бешеные. Я им говорил: «Мы пешком через океан перейдем, если захотим»

Форвард рассказал о своей жизни в США и отношении американцев к России.

– Что стало самым сложным для вас в Америке в плане адаптации?

– Менталитет. В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал.

В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь, если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать – никто не поможет.

– Но вас ведь было четверо в системе «Филадельфии» – три русских и белорус…

– Я имею в виду американцев. Конечно, со своими ребятами мы проводили вместе все праздники. Много общались, даже в межсезонье. Плюс с нами были европейцы, например, чех Давид Каше.

– Какое сейчас отношение к русским в Америке?

– Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные.

Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то, се»… Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдем», – рассказал Воробьев.