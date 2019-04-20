Михаил Воробьев о русских: «Американцы нас боятся. Думают, мы бешеные. Я им говорил: «Мы пешком через океан перейдем, если захотим»

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев рассказал о своей жизни в США и отношении американцев к России.
– Что стало самым сложным для вас в Америке в плане адаптации?
– Менталитет. В глаза говорили одно, а за спиной другое. Этого я больше всего не понимал.
В Америке каждый был сам за себя. Совсем не так, как в России. Здесь, если у тебя проблема, ты можешь позвонить другу и попросить о помощи. К тебе приедут и помогут. А там попросишь помочь собрать кровать – никто не поможет.
– Но вас ведь было четверо в системе «Филадельфии» – три русских и белорус…
– Я имею в виду американцев. Конечно, со своими ребятами мы проводили вместе все праздники. Много общались, даже в межсезонье. Плюс с нами были европейцы, например, чех Давид Каше.
– Какое сейчас отношение к русским в Америке?
– Нас боятся. Американцы думают, что мы бешеные.
Например, когда по телевизору показывают передачу про возможный конфликт между Россией и Америкой, они начинают: «Америка, то, се»… Я им всегда отвечал: «Мы, если захотим, пешком через океан перейдем», – рассказал Воробьев.