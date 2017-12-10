Муж Ласицкене о слухе про переход спортсменки в Беларусь: «Митьков, перестань пить в рабочее время»

Теги ВФЛА сборная Беларуси жен Олимпиада-2020 Мария Ласицкене (Кучина) Андрей Митьков Владас Ласицкас Легкая атлетика

Комментатор Владас Ласицкас, муж трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, отреагировал на информацию о возможном переходе россиянки в сборную Беларуси.

Ранее агентство «Весь спорт», основателем которого является Андрей Митьков, сообщило, что Ласицкене может сменить спортивное гражданство, чтобы поехать на Олимпиаду-2021 в Токио.

«Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время😘», – написал Ласицкас.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может перейти в сборную Беларуси («Весь спорт»)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья