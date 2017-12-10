Муж Ласицкене о слухе про переход спортсменки в Беларусь: «Митьков, перестань пить в рабочее время»

Комментатор Владас Ласицкас, муж трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту , отреагировал на информацию о возможном переходе россиянки в сборную Беларуси.

Ранее агентство «Весь спорт», основателем которого является Андрей Митьков, сообщило, что Ласицкене может сменить спортивное гражданство, чтобы поехать на Олимпиаду-2021 в .

«Андрюша Митьков, перестань пить в рабочее время😘», – написал Ласицкас.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может перейти в сборную Беларуси («Весь спорт»)