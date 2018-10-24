Конор поднялся в обновленном рейтинге UFC, Забит опустился на одну строчку

UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов.
В полулегком весе Забит Магомедшарипов опустился на 3-е место: его обошел Брайан Ортега. Также Конор Макгрегор улучшил позиции в легком дивизионе: теперь он 4-й, обогнал Дэна Хукера.
Большие изменения произошло в полутяжелом весе. Никита Крылов и Магомед Анкалаев поднялись на одну строчку: теперь они занимают 10-е и 14-е места соответственно.
Алексей Олейник вошел в топ-10 тяжелого дивизиона. Полностью рейтинг UFC можно посмотреть тут.
Конор намекнул на возвращение и принял вызов Хамзата Чимаева