Конор поднялся в обновленном рейтинге UFC, Забит опустился на одну строчку

UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов.

В полулегком весе опустился на 3-е место: его обошел Брайан Ортега. Также Конор Макгрегор улучшил позиции в легком дивизионе: теперь он 4-й, обогнал Дэна Хукера.

Большие изменения произошло в полутяжелом весе. и поднялись на одну строчку: теперь они занимают 10-е и 14-е места соответственно.

вошел в топ-10 тяжелого дивизиона. Полностью рейтинг UFC можно посмотреть тут.

Конор намекнул на возвращение и принял вызов Хамзата Чимаева

Дебют Тимура Валиева в UFC сорвался