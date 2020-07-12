Ракицкий о словах Федуна после матча Кубка: «Кричащие на «Зенит» проявляют слабость. Нападение на нас вне поля не поможет»

Защитник «Зенита» подвел итоги сезона, а также прокомментировал высказывания владельца «Спартака» .

– Длинный сезон позади. Как для себя его оцениваете?

– Для этого есть тренеры, эксперты. Если оценивать выступление команды, то при выходе из группы в Лиге чемпионов была бы «пятерка». А так «четверочка» – все-таки мы сделали золотой дубль.

– Победу в Кубке праздновали скромнее, чем в чемпионате. Эмоций уже не хватало?

– На поле выложились. Когда летели домой, уже была приятная усталость. Лично я действительно был не сильно подвижным. Сидишь, думаешь: «Как бы побыстрее домой уже, с детьми погулять».

Главное, что взяли Кубок. Когда прошли в полуфинале «Спартак», смысла не было останавливаться на полпути. На «Газпром Арене» отдали все силы, что были на тот день. Буквально все! И еще раз доказали, что сильнее «Спартака».

Поэтому потом очень ждали финала с «Химками». И мы это сделали – взяли еще один трофей.

– После полуфинала со Леонид Федун довольно резко выразился в адрес «Зенита». Читали?

– Скажу только одно: наша задача играть в футбол, других людей – говорить. Так что пусть они говорят все, что им хочется: кто кому помогает или не помогает и так далее. Результат есть результат. К нему «Зенит» и будет стремиться – всегда быть первым.

Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость. В качестве лучшей обороны выбирается нападение на нас вне поля. Но это им не поможет. Мы и сами можем напасть, но только в игре. Поэтому и выигрываем, – сказал Ракицкий.

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