Артем Дзюба: «Хочу стать трехкратным чемпионом подряд, как Майкл Джордан»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, о чем мечтает после двух побед в чемпионате России.

«В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл – это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом.

Я насмотрелся «Лэст Дэнса» («Последний танец» – прим. Sports.ru) с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он.

Потом – выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. 

Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел», – заявил Дзюба. 

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