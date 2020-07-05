«Барселона» представила выездную форму на сезон-2020/21. Она черная

показала форму, в которой будет проводить гостевые матчи сезона-2020/21.

Комплект выполнен в черном цвете, на рукавах и воротнике есть золотые вставки.

Форма разработана под слоганом «Цвета находятся внутри». Идея заключается в том, что в комплекте не используются традиционные для «Барсы» синий и гранатовый цвета – они присутствуют в сердцах игроков.

Это третья черная форма в истории клуба. Ранее этот цвет использовался в сезоне-2011/12 в выездной форме, а в сезоне-2013/14 – в третьем комплекте.

Форма на 100% выполнена из материала, который получен из переработанных пластиковых бутылок.

Техническим спонсором «Барсы» является американская компания .

Фото: сайт «Барселоны»

Слив выездной формы «Барселоны» на сезон-2020/21. Черный цвет, золотая отделка, монохромное лого

💛 Новая форма «Барсы» вдохновлена 1920-ми – первым золотым периодом клуба. Шашечки убрали, реплику пока не продают из-за брака