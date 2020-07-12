Юран об отставке: «Полный беспредел. Хочу потом позвонить Федуну»

Главный тренер «Химок» высказался по поводу своей отставки.

– Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло. Мне нужно немного обдумать ситуацию, затем, видимо, соберу пресс-конференцию...

– Вы вывели из ФНЛ в РПЛ, дошли с командой до финала Кубка России. Но не так давно в клубе сменился гендиректор – на место Василия Иванова пришел Александр Зайцев, что уже выглядело странно после такого успешного сезона. Новый гендир говорит, что клуб не смог удовлетворить ваши финансовые запросы по итогам переговоров о контракте...

– Да это полная ерунда! Все случилось после вечерней тренировки, очень неожиданно. Мне нужно обдумать ситуацию.

– Как это было? Вам позвонили после тренировки?

– Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области (Роман Терюшков – прим. Sports.ru). Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком».

– При чем здесь «Спартак»?

– Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос... Затем мне уже позвонил Зайцев: «Сергей Николаевич, ты не уехал еще с базы? Можешь в офис зайти?» Я пришел.

Он сразу спросил: «Как будем расторгать контракт?» Я ответил: «Там все написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут». И поехал домой. Вот сейчас сижу и думаю, что это было?

– Получается, что «Спартак» назначает тренеров «Химок»?

– Получается, что так, – сказал Юран.

Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»

Газизов о словах Юрана: «Завтра Гвардиолу уволят из «Сити» и скажут, что через Зинченко уволил? Смешно»

🚪 Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он винит «Спартак» и лично Газизова – тот все отрицает