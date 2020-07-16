«Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира (Forbes)

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
В топ-50 вошли:
1. «Даллас» (США, американский футбол) — 5,5 млрд долларов;
2. «Янкис» (США, бейсбол) — 5 млрд;
3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) — 4,6 млрд;
4. «Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,4 млрд;
5. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — 4,3 млрд;
6. «Реал» (Испания, футбол) — 4,24 млрд;
7. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — 4,1 млрд;
8. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,02 млрд;
9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — 3,9 млрд;
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 3,81 млрд;
...24. «Бавария» (Германия, футбол) – 3,02 млрд;
...34. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) – 2,69 млрд;
...37. «Челси» (Англия, футбол) – 2,58 млрд;
...47. «Арсенал» (Англия, футбол) – 2,27 млрд.