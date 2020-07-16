«Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира (Forbes)

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Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

В топ-50 вошли:

1. «Даллас» (США, американский футбол) — 5,5 млрд долларов;

2. «Янкис» (США, бейсбол) — 5 млрд;

3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) — 4,6 млрд;

4. «Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,4 млрд;

5. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — 4,3 млрд;

6. «Реал» (Испания, футбол) — 4,24 млрд;

7. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — 4,1 млрд;

8. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,02 млрд;

9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — 3,9 млрд;

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 3,81 млрд;

...24. «Бавария» (Германия, футбол) – 3,02 млрд;

...34. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) – 2,69 млрд;

...37. «Челси» (Англия, футбол) – 2,58 млрд;

...47. «Арсенал» (Англия, футбол) – 2,27 млрд.

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