Алексей Попов: «Зенит» – это админресурс, большие деньги и лучшие игроки страны. Помощь судей будет всегда»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о «Зените», раскладе сил в и судьях.

О борьбе за еврокубки

«Думаю, за еврокубки будут бороться те же самые команды, что и сейчас.

Возможно, более дерзко будет играть : сейчас они играют как провинциальная команда – выигрывают дома и упираются на выезде, ничего не могут сделать с соперником. Будет интересно посмотреть на ЦСКА.

«Зенит» – это административный ресурс, большие деньги и лучшие футболисты страны, команда всегда будет в порядке».

О судьях

«Когда сильная команда играет со слабой, судьи всегда принимают сторону первой. Это всем известно, опровергать факт не нужно.

Мы в свое время в не могли сказать матерное слово на букву Б, потому что получали сразу карточку, а игрок «Зенита» или спокойно мог обматерить судью без последствий.

Так что помощь «Зениту» будет всегда. А вот когда играют «Зенит» со , то непонятно, как карта ляжет у судьи», – сказал Попов смеясь.

Экс-защитник «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи, ужасно и стыдно»