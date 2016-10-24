Алексей Попов: «Зенит» – это админресурс, большие деньги и лучшие игроки страны. Помощь судей будет всегда»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о «Зените», раскладе сил в РПЛ и судьях.
О борьбе за еврокубки
«Думаю, за еврокубки будут бороться те же самые команды, что и сейчас.
Возможно, более дерзко будет играть «Краснодар»: сейчас они играют как провинциальная команда – выигрывают дома и упираются на выезде, ничего не могут сделать с соперником. Будет интересно посмотреть на ЦСКА.
«Зенит» – это административный ресурс, большие деньги и лучшие футболисты страны, команда всегда будет в порядке».
О судьях
«Когда сильная команда играет со слабой, судьи всегда принимают сторону первой. Это всем известно, опровергать факт не нужно.
Мы в свое время в «Амкаре» не могли сказать матерное слово на букву Б, потому что получали сразу карточку, а игрок «Зенита» или ЦСКА спокойно мог обматерить судью без последствий.
Так что помощь «Зениту» будет всегда. А вот когда играют «Зенит» со «Спартаком», то непонятно, как карта ляжет у судьи», – сказал Попов смеясь.
Экс-защитник «Амкара» Попов: «Зенит» – реальные бомжи, ужасно и стыдно»