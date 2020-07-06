Кокорин в «Спартаке» будет играть под 9-м номером

Нападающий Александр Кокорин выбрал номер, под которым он будет выступать в «Спартаке».
Футболист будет играть под 9-м номером, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.
В завершившемся сезоне РПЛ под этим номером в «Спартаке» играл полузащитник Резиуан Мирзов.
Сообщалось, что Кокорин, у которого сегодня истекает срок соглашения с «Зенитом», уже подписал контракт со «Спартаком», о его переходе должны объявить 1 августа.
Кокорин совсем не поменялся. Трансфер в «Спартак» – грусть
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