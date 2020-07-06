Кокорин в «Спартаке» будет играть под 9-м номером

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Нападающий Александр Кокорин выбрал номер, под которым он будет выступать в «Спартаке».

Футболист будет играть под 9-м номером, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

В завершившемся сезоне РПЛ под этим номером в «Спартаке» играл полузащитник Резиуан Мирзов.

Сообщалось, что Кокорин, у которого сегодня истекает срок соглашения с «Зенитом», уже подписал контракт со «Спартаком», о его переходе должны объявить 1 августа.

Кокорин совсем не поменялся. Трансфер в «Спартак» – грусть

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку

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