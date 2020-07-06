Дзюба о стычке с Соболевым: «Он некрасиво ведет себя на поле. Очень много позволяет себе. В хоккее молчали бы такие персонажи»

Нападающий рассказал о стычке с форвардом в 1/2 финала Олимп Кубка России.

– В вашей стычке с Соболевым ноги растут откуда? Он, вспоминая историю Кокорина, публично заявил, что хороший друг в такой ситуации поддержал бы.

– На самом деле, нет. Соболев – молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.

– Тогда почему вы так зацепились?

– Потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рот.

В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк – давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось.

На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы, – сказал Дзюба.

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