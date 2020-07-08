Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»

Главный тренер «Химок» подтвердил, что покидает свой пост.

– Это правда, что вас уволили?

– Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?»

На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.

– Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

– Да ничем. Это указание пришло от . Именно от . Так и напишите.

– Общались ли вы с министром спорта Московской области?

– Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают, – сказал Юран.