Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил, что покидает свой пост.
– Это правда, что вас уволили?
– Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?»
На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.
– Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?
– Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.
– Общались ли вы с министром спорта Московской области?
– Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают, – сказал Юран.