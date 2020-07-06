«Барса» никого не купит, если не продаст ненужных игроков. У клуба нет денег (RAC1)

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Стало известно, как «Барселона» планирует провести трансферное окно.

Как сообщает RAC1, каталонскому клубу необходимо продавать футболистов для того, чтобы подписывать новых игроков.

Если «Барселоне» не удастся расстаться с игроками, на которых не рассчитывает тренерский штаб, то трансферов на вход не будет, поскольку у клуба нет финансовых возможностей.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет продать 12 игроков, в числе которых полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Мартин Брэйтуэйт.

«Барселона» заняла 2-е место в чемпионате Испании, отстав от «Реала» на 5 очков.

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