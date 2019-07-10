Бекао близок к возвращению в ЦСКА. Армейцы предложили 6-8 млн евро, «Удинезе» хочет 10 млн

Защитник «Удинезе» близок к возвращению в ЦСКА, сообщает Tuttocalciomercato24.

По информации источника, стороны близки к завершению сделки, переговоры находятся на завершающей стадии.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, предложил «Удинезе» 6-8 млн евро за игрока. Итальянцы хотят получить 10 млн евро.

Напомним, что Бекао покинул ЦСКА летом прошлого года. Он выступал за московский клуб на правах аренды и провел 36 матчей во всех турнирах. Затем армейцы не смогли договориться с агентами Бекао.

В этом сезоне Бекао провел за «Удинезе» 29 матчей в Серии А, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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