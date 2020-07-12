Министр спорта Подмосковья опроверг, что говорил Юрану про отставку из-за «Спартака»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал увольнение главного тренера «Химок» .

– Я здесь могу сказать только одно. У клуба есть новое руководство. Оно принимает решения, за них несет ответственность. Завтра выпустит официальный пресс-релиз. Я здесь уже вам не помощник.

– И у вас нет понимания, почему Юрана уволили?

– Честно говоря, я даже предполагать не хочу. Это уже их внутренние дела. Может быть, не договорились по условиям контракта. Или еще что-то. Не могу сказать.

– Тогда процитирую Юрана: «Он [министр спорта] мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают»

– Да нет. Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба. Дальше он уже с руководством «Химок» должен расставить все точки над i по поводу своего контракта.

Я к Сергею Николаевичу отношусь с глубоким уважением, пиететом. Мне он как тренер, как человек нравится. Но такова жизнь, это футбол. Клуб завтра выпустит официальный пресс-релиз и все разъяснит.

– Есть версия, что с Юраном свели счеты за его заявление, что «место «Химок» в РПЛ продано и деньги уже лежат на депозите».

– Это глупость. Надо, наверное, у него узнать, где деньги и что это были за деньги. Комментировать это не могу. Просто руководство клуба принимало решение, исходя из того, какой тренер лучше подходит. Но это лишь мои предположения.

– Вы не говорили Юрану, что решение идет от «Спартака»?

– Да нет, конечно. Просто Сергей Николаевич – эмоциональный человек. И при чем здесь «Спартак» и «Химки»? Я не могу понять эту связь.

– В комментариях люди пишут, что теперь «Химки» – фарм-клуб «Спартака».

– Не могу это даже прокомментировать. Я болею за «Химки». Будем поддерживать команду в РПЛ.

– И все-таки за что же уволили Юрана? Человек довел команду до финала Кубка России, при нем вышли в РПЛ.

– Не могу давать какие-то комментарии. У клуба есть руководство, которое принимает решение. Будем ждать пресс-релиза, – сказал политик.

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