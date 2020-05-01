Кубок французской лиги. Финал. «ПСЖ» против «Лиона» – 0:0. Текстовый онлайн

Сегодня в финале Кубка французской лиги играют «ПСЖ» и «Лион».
«Лион» занял седьмое место по итогам досрочно завершившегося в марте сезона в Лиге 1. Команда Руди Гарсии не попала в еврокубки через чемпионат, но в случае победы сегодня обеспечит себе выступление в квалификации Лиги Европы-2020/21.
Обе команды также продолжают играть в Лиге чемпионов – парижане в 1/4 финала встретятся с «Аталантой», а «Лиону» предстоит ответный матч 1/8 финала с «Ювентусом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Со следующего сезона турнир проводиться не будет.
Кубок французской лиги
Финал
- Дата проведения
- 31 июля, 22.10, «Стад де Франс»
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ПСЖ –
Навас, Баккер, Тиаго Силва, Курзава, Маркиньос, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Кимпембе, Неймар, Икарди.
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Лион –
Антони Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Дюбуа, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Корне, Депай, Дембеле.
- Предупреждение:
- Какре (19).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.