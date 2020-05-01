Кубок французской лиги. Финал. «ПСЖ» против «Лиона» – 0:0. Текстовый онлайн

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Сегодня в финале Кубка французской лиги играют «ПСЖ» и «Лион».

«Лион» занял седьмое место по итогам досрочно завершившегося в марте сезона в Лиге 1. Команда Руди Гарсии не попала в еврокубки через чемпионат, но в случае победы сегодня обеспечит себе выступление в квалификации Лиги Европы-2020/21.

Обе команды также продолжают играть в Лиге чемпионов – парижане в 1/4 финала встретятся с «Аталантой», а «Лиону» предстоит ответный матч 1/8 финала с «Ювентусом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Со следующего сезона турнир проводиться не будет. 

Кубок французской лиги

Финал

ПСЖ – Лион 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
31 июля, 22.10, «Стад де Франс»
Онлайн матча
ПСЖНавас, Баккер, Тиаго Силва, Курзава, Маркиньос, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Кимпембе, Неймар, Икарди.
ЛионАнтони Лопеш, Марсал, Марсело, Денайер, Дюбуа, Ауар, Бруно Гимараэс, Какре, Корне, Депай, Дембеле.
Предупреждение:
Какре (19).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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