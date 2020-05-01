Кубок французской лиги. Финал. «ПСЖ» против «Лиона» – 0:0. Текстовый онлайн

Сегодня в финале Кубка французской лиги играют и .

«Лион» занял седьмое место по итогам досрочно завершившегося в марте сезона в Лиге 1. Команда Руди Гарсии не попала в еврокубки через чемпионат, но в случае победы сегодня обеспечит себе выступление в квалификации Лиги Европы-2020/21.

Обе команды также продолжают играть в Лиге чемпионов – парижане в 1/4 финала встретятся с «Аталантой», а «Лиону» предстоит ответный матч 1/8 финала с «Ювентусом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Со следующего сезона турнир проводиться не будет.

Кубок французской лиги

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.