💣Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная покинула ее группу.

«От Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались.

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, – есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», – написала Тутберидзе.

В комментариях к посту в инстаграме Тутберидзе уточнила, что Косторная перешла в группу Евгения Плющенко – они договорились в мае.

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

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Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга