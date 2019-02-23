💣Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сообщила, что чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная покинула ее группу.

«От Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались.

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, – есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», – написала Тутберидзе.

В комментариях к посту в инстаграме Тутберидзе уточнила, что Косторная перешла в группу Евгения Плющенко – они договорились в мае.

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

Больше новостей про Косторную и Тутберидзе – в телеграм-канале «Фигурное катание №1»

Алену Косторную называют эталоном фигурного катания, а она мечтает о конном спорте (даже копит на лошадь) и карьере нейрохирурга

Опрос

Правильно ли поступила Косторная, уйдя от Тутберидзе?
4542 голосa
Да
25%
Алена Косторная
Нет
75%
Этери Тутберидзе

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья