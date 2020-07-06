«Зенит» предлагает Кузяеву 2 млн евро в год. Игрока в «Валенсию» пытается устроить бывший вице-президент «Монако» Васильев

Полузащитник может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который теперь занимается агентским бизнесом, пытается устроить Кузяева в «Валенсию».

«Зенит» очень хочет продлить контракт с Кузяевым. Клуб из Петербурга уже сделал ему предложение: «Зенит» готов дать Кузяеву долгосрочный контракт с зарплатой около 2 млн евро. предлагает Кузяеву более низкую зарплату.

Контракт между «Зенитом» и Кузяевым истекает этим летом.

В этом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 20 матчей в и сделал 2 голевых передачи.

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