«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро минимум

Форвард «Лилля» Виктор Осимхен перешел в «Наполи».
Итальянский клуб не раскрыл подробности сделки.
21-летний нигериец, предположительно, подписал контракт до 2025 года с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы.
Сообщалось, что «Лилль» получит за Осимхена 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, вратаря Орестиса Карнезиаса и защитника Клаудио Манци.
Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Например, по информации Джанлуки Ди Марцио, речь идет о 50 миллионах евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в сделку включены бонусы за успешное выступление «Наполи» в Лиге чемпионов – от 1/4 финала до победы в турнире.
L’Équipe же называет всю сумму трансфера – 81,3 млн евро.
Статистику Осимхена, забившего 13 голов в 27 матчах Лиги 1, можно найти здесь.
Фото: твиттер «Наполи»