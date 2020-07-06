«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро минимум

Форвард перешел в .

Итальянский клуб не раскрыл подробности сделки.

21-летний нигериец, предположительно, подписал контракт до 2025 года с зарплатой 4,5 млн евро в год плюс бонусы.

Сообщалось, что «Лилль» получит за Осимхена 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, вратаря Орестиса Карнезиаса и защитника Клаудио Манци.

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).

Например, по информации Джанлуки Ди Марцио, речь идет о 50 миллионах евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в сделку включены бонусы за успешное выступление «Наполи» в Лиге чемпионов – от 1/4 финала до победы в турнире.

L’Équipe же называет всю сумму трансфера – 81,3 млн евро.

Статистику Осимхена, забившего 13 голов в 27 матчах Лиги 1, можно найти здесь.

Фото: твиттер «Наполи»