«Реал» показал форму на сезон-2020/21. В розовом гостевом комплекте команда сыграет с «Сити»

«Реал» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционном для мадридского клуба белом цвете, на нем присутствуют розовые вставки. Есть также графические детали, которые отсылают к современному искусству Мадрида. Гостевая форма – розовая.

Как отмечается пресс-служба клуба, комплекты отражают желание клуба побеждать и переписывать историю.

«Реал» презентует гостевой комплект в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 7 августа.

Техническим спонсором «Реала» является немецкая компания adidas.

Фото: сайт «Реала»