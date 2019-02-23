Основной причиной для перехода Косторной стала возможность при содействии Плющенко подписать рекламный контракт («Бизнес Онлайн»)

Чемпионка Европы 2020 года могла перейти к тренеру Евгению Плющенко из-за спонсоров, сообщает издание «Бизнес Онлайн».

«После того, как она (Косторная) стала лучшей фигуристкой мира, Алена справедливо стала ожидать интереса к себе со стороны спонсоров. Но его не было, и, по личным ощущениям Косторной, в не стремились помогать с капитализацией побед в спорте и поиском спонсоров.

Поэтому, когда на нее вышел с предложением исправить это, Алена, пусть и сомневаясь некоторое время, все же согласилась», – сообщает «Бизнес Онлайн».

По информации источника, знакомого с ситуацией, основной причиной для перехода стала возможность при содействии Плющенко подписать выгодный рекламный контракт.

Я мечтал, чтобы Тутберидзе и Косторная поссорились. Алена противоречила всей системе Этери, у нее там не было будущего

😱 Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко: договорилась о трансфере еще в мае, не хочет кататься с другими девочками Этери