Основной причиной для перехода Косторной стала возможность при содействии Плющенко подписать рекламный контракт («Бизнес Онлайн»)

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Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная могла перейти к тренеру Евгению Плющенко из-за спонсоров, сообщает издание «Бизнес Онлайн». 

«После того, как она (Косторная) стала лучшей фигуристкой мира, Алена справедливо стала ожидать интереса к себе со стороны спонсоров. Но его не было, и, по личным ощущениям Косторной, в «Самбо-70» не стремились помогать с капитализацией побед в спорте и поиском спонсоров.

Поэтому, когда на нее вышел Евгений Плющенко с предложением исправить это, Алена, пусть и сомневаясь некоторое время, все же согласилась», – сообщает «Бизнес Онлайн». 

По информации источника, знакомого с ситуацией, основной причиной для перехода стала возможность при содействии Плющенко подписать выгодный рекламный контракт.

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