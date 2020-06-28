Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новую яхту.
Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро).
На ней есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня и окна в полный рост, из которых открываются панорамные виды на море.
Роналду выложил фото с этой яхты в инстаграме некоторое время назад. На фотографии также запечатлены его девушка Джорджина Родригес и четверо детей футболиста.
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