Роналду купил яхту за 6 млн евро после победы в Серии А

Нападающий приобрел новую яхту.

Как пишет Daily Mail, яхта обошлась португальцу в 5,5 млн фунтов (6,08 млн евро).

На ней есть пять кают, шесть ванных комнат, две зоны отдыха, большая лаундж-зона, столовая, современная кухня и окна в полный рост, из которых открываются панорамные виды на море.

Роналду выложил фото с этой яхты в инстаграме некоторое время назад. На фотографии также запечатлены его девушка и четверо детей футболиста.