Ригони и Маммана перейдут в «Сочи» (Сергей Егоров)

Два игрока могут пополнить состав .

Как сообщает журналист Сергей Егоров, полузащитник и защитник перейдут в «Сочи».

В прошлом сезона за «Сочи» выступали девять футболистов, ранее игравших за «Зенит». Это Александр Кокорин, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.

Мостовой и Кокорин покинули «Сочи». Хавбек вернулся в расположение «Зенита», а Кокорин близок к переходу в «Спартак».