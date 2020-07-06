Ригони и Маммана перейдут в «Сочи» (Сергей Егоров)

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Два игрока «Зенита» могут пополнить состав «Сочи».

Как сообщает журналист Сергей Егоров, полузащитник Эмилиано Ригони и защитник Эмануэль Маммана перейдут в «Сочи».

В прошлом сезона за «Сочи» выступали девять футболистов, ранее игравших за «Зенит». Это Александр Кокорин, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.

Мостовой и Кокорин покинули «Сочи». Хавбек вернулся в расположение «Зенита», а Кокорин близок к переходу в «Спартак».

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